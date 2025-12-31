Capodanno 2026 nel mondo | Auckland Nuova Zelanda è stata la prima a festeggiare Australia ancora stordita dalla strage di ebrei

Il 2026 è iniziato in diverse parti del mondo, con Auckland, in Nuova Zelanda, tra le prime a festeggiare, grazie a uno spettacolo pirotecnico dalla Sky Tower. Mentre alcune città accolgono il nuovo anno con celebrazioni, altre ancora affrontano momenti difficili, come l’Australia, che si confronta con recenti tragedie. Questo articolo offre uno sguardo sull’arrivo del 2026 nel mondo e sulle diverse realtà che lo caratterizzano.

Il 2026 è già arrivato in varie parti del mondo. Auckland, in Nuova Zelanda, ha dato il via ai festeggiamenti per il 2026 con uno spettacolo pirotecnico lanciato dalla Sky Tower, il grattacielo più alto, diventando così la prima grande città a salutare il nuovo anno, nonostante la pioggia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Capodanno 2026 nel mondo: Auckland (Nuova Zelanda) è stata la prima a festeggiare. Australia ancora stordita dalla strage di ebrei Leggi anche: Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio Leggi anche: Capodanno 2026, Auckland apre le celebrazioni con i fuochi dalla Sky Tower Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. È la prima città che festeggia l’arrivo del 2026: qui il Capodanno si celebra in anticipo; Gli aerei più pazzi del mondo: partono nel 2026 e arrivano nel 2025. Ecco perché; Capodanno, il nuovo anno è iniziato a Kiribati: ecco chi ha festeggiato prima; Capodanno nel mondo: chi brinda per primo? Il countdown globale ora per ora. Capodanno 2026, le celebrazioni nel mondo - I neozelandesi sono stati tra i primi al mondo a celebrare il Capodanno con uno spettacolo pirotecnico ad Auckland. tg24.sky.it

DIRETTA Capodanno 2026, la festa nei vari Paesi. Sinner: "2025 anno di grandi insegnamenti" - Il 2025 è stato un anno decisamente speciale per David Beckham, che il 2 maggio ha compiuto 50 anni, è stato nominato Cavaliere del Regno Unito da Re Carlo III e ha vinto il suo primo titolo in Mls da ... gazzetta.it

Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio - Solo due ore dopo è toccato a Sydney, in Australia, salutare l’arrivo del 2026 con un grande spettacolo ... fanpage.it

Le foto più belle dei festeggiamenti di Capodanno dal mondo, man mano che arrivano: - facebook.com facebook

Capodanno nel mondo, il conto alla rovescia a Hong Kong: la diretta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.