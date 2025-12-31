Capodanno 2026 Napoli orari di bus metro e tram del 31 dicembre e 1 gennaio Ztl attive e navette
Ecco le informazioni sugli orari dei mezzi pubblici a Napoli per il Capodanno 2026, con dettagli su bus, metro, tram, funicolari, ZTL attive e navette disponibili il 31 dicembre e il 1° gennaio. Una guida utile per muoversi in modo semplice e sicuro durante le festività, rispettando gli orari e le norme vigenti.
Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli (metro, funicolari, bus) per le giornate del 31 dicembre 2025 e del 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
