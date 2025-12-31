Capodanno 2026 le mete vip | il viaggio in Colombia della Ferragni la Hunziker al mare e Diletta Leotta sulle Dolomiti
Per il Capodanno 2026, molte celebrità optano per destinazioni marine, preferendo spiagge tropicali e acque cristalline. La scelta di mete esotiche come la Colombia, insieme a località più tradizionali come le Dolomiti, riflette la varietà di preferenze tra i vip. Queste destinazioni offrono un modo tranquillo e rilassante per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo, tra relax e panorami suggestivi.
Il mare sembra vincere sulla montagna nelle mete scelte dai vip per il Capodanno 2026. Mete esotiche, spiagge e bagni nelle acque cristalline dei mari tropicali: il modo migliore o quantomeno il più rilassante per festeggiare l’inizio dell’anno nuovo e salutare quello vecchio. Michelle e Aurora in Messico. Michelle Hunziker ha scelto il caldo Messico per il viaggio di fine anno. Ad accompagnare la conduttrice svizzera, milanese d’adozione, è la figlia Aurora Ramazzotti. Mentre papà Eros è alle prese con guai condiminaili e una richiesta di risarcimento danni da 200mila euro lei si gode insieme a mamma le sabbia bianchissima di Playa del Carmen, rigorosamente in bikini e Belen Rodriguez alle Maldive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
