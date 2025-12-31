Per il Capodanno 2026, molte celebrità optano per destinazioni marine, preferendo spiagge tropicali e acque cristalline. La scelta di mete esotiche come la Colombia, insieme a località più tradizionali come le Dolomiti, riflette la varietà di preferenze tra i vip. Queste destinazioni offrono un modo tranquillo e rilassante per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo, tra relax e panorami suggestivi.

Il mare sembra vincere sulla montagna nelle mete scelte dai vip per il Capodanno 2026. Mete esotiche, spiagge e bagni nelle acque cristalline dei mari tropicali: il modo migliore o quantomeno il più rilassante per festeggiare l’inizio dell’anno nuovo e salutare quello vecchio. Michelle e Aurora in Messico. Michelle Hunziker ha scelto il caldo Messico per il viaggio di fine anno. Ad accompagnare la conduttrice svizzera, milanese d’adozione, è la figlia Aurora Ramazzotti. Mentre papà Eros è alle prese con guai condiminaili e una richiesta di risarcimento danni da 200mila euro lei si gode insieme a mamma le sabbia bianchissima di Playa del Carmen, rigorosamente in bikini e Belen Rodriguez alle Maldive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno 2026, le mete vip: il viaggio in Colombia della Ferragni, la Hunziker al mare e Diletta Leotta sulle Dolomiti

Leggi anche: Capodanno, dove vanno i vip in vacanza: Michelle Hunziker in Messico, Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive

Leggi anche: Il Natale di vip milanesi: Chiara Ferragni in famiglia, Diletta Leotta al caldo con il pancione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma da non perdere; Dove festeggiare Capodanno 2025: idee last minute (e non!); Meteo Capodanno, gelo russo-siberiano verso Europa e Italia; ?? Capodanno 2026, il Trentino Alto Adige è la meta più ambita.

Capodanno, le mete preferite dai vip per l'ultimo dell'anno: da Michelle Hunziker in Messico a Belen alle Maldive (da sola) - Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia hanno scelto New York per la notte di San Silvestro. affaritaliani.it