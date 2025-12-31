Capodanno 2026 in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio | spettacolo di fuochi di artificio

Il 1° gennaio 2026 ha già avuto inizio in Nuova Zelanda e Australia, con spettacoli di fuochi d'artificio nelle principali città come Auckland e Sydney. Questi momenti segnano l'inizio ufficiale del nuovo anno, accompagnato da momenti di riflessione e solidarietà. Un’occasione per salutare il passato e guardare avanti, nel rispetto delle tradizioni e delle tragedie recenti.

La prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno è stata Auckland, in Nuova Zelanda. Solo due ore dopo è toccato a Sydney, in Australia, salutare l'arrivo del 2026 con un grande spettacolo pirotecnico e un minuto di raccoglimento per l'attentato di Bondi Beach. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Leggi anche: Capodanno 2026 a Pisa: sequestrati 48 chili di fuochi d’artificio illegali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È la prima città che festeggia l’arrivo del 2026: qui il Capodanno si celebra in anticipo; Countdown in anticipo in giro per il mondo: ecco i primi fuochi d’artificio del Capodanno 2026; Capodanno 2026, alle 11 di mattina (in Italia) c'è chi festeggia: dove inizia il nuovo anno; Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima. Mentre in Italia è ancora pomeriggio del 31 dicembre, nell’emisfero australe il nuovo anno è già realtà - Roma Mentre in Italia è ancora pomeriggio del 31 dicembre, dall’altra parte del mondo il calendario ha già voltato pagina. msn.com

Capodanno 2026, prima Kiribati poi Nuova Zelanda: il mondo celebra l’arrivo del nuovo anno - La remota nazione del Pacifico, Kiribati, è ufficialmente diventata il primo paese a entrare nel 2026; nello ... tag24.it

Capodanno 2026: chi festeggia per primo il nuovo anno e dove partono i brindisi - Capodanno 2026: Il mondo accoglie il nuovo anno con brindisi e celebrazioni in ogni fuso orario, ecco dove scatterà prima la mezzanotte e chi festeggerà per primo. notizie.it

Compro e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 e i FUOCHI D'ARTIFICIO della LIDL: Tour, UNBOXING e SPARO!

#Capodanno Il nuovo anno è già arrivato in alcune zone del mondo, come nell'arcipelago di Kiribati e in Nuova Zelanda. Saltano i tappi degli spumanti anche in Australia. Poi sarà la volta dei giapponesi e dei cinesi fino ad arrivare alla mezzanotte nei paesi x.com

CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO Musica, divertimento e un’atmosfera unica per la notte più lunga dell’anno Il 31 dicembre Castelsardo si accende per salutare il nuovo anno con una grande festa in Piazza Nuova Un evento imperdib - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.