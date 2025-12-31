Capodanno 2026 in Italia tra qualità e rinunce | come cambiano i consumi sotto la pressione dei prezzi

Il Capodanno 2026 in Italia si svolge in un contesto di crescente attenzione ai consumi, influenzato dall’aumento dei prezzi. Sempre più persone optano per scelte consapevoli, privilegiando prodotti di qualità, il Made in Italy e la tradizione agricola nazionale. In questo scenario, la ricerca di equilibrio tra qualità e rinunce diventa fondamentale per celebrare con responsabilità, rispettando sia le tradizioni sia le esigenze economiche.

Scelte consapevoli e responsabili, premiando la qualità, il Made in Italy e i prodotti legati alla tradizione agricola del nostro Paese. Tutti fattori che stanno contraddistinguendo le festività degli italiani secondo Confeuro. “ Si tratta di un segnale importante – ha dichiarato Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – che gratifica il lavoro quotidiano dei piccoli e medi agricoltori, veri custodi dei territori e protagonisti di un modello produttivo basato su eccellenza, sostenibilità e rispetto dell’ambiente ”. Secondo Confeuro, l’attenzione dei consumatori verso le certificazioni di qualità, il biologico e le produzioni a basso impatto ambientale dimostra come la direzione intrapresa dal settore primario italiano sia quella giusta. 🔗 Leggi su Notizie.com

