Capodanno 2026 il nuovo anno comincia a Kiribati | ecco chi festeggia prima

Il 2026 inizia ufficialmente a Kiribati, il primo paese a celebrare il nuovo anno. Con il passaggio dall’ultimo giorno del 2025 al primo di gennaio, molte nazioni seguono il ritmo globale dei festeggiamenti. Questa sequenza temporale riflette la posizione geografica e i fusi orari, segnando il passaggio tra un anno e l’altro con un momento di attesa e rinnovamento.

(Adnkronos) – Arriva Capodanno, addio 2025 e inizia il 2026. Il mondo festeggia l'arrivo del nuovo anno con il passaggio dal 31 dicembre al primo gennaio. La mezzanotte, come di consueto, scatterà prima nell'Oceano Pacifico. Il primo paese ad entrare nel 2026 sarà Kiribati, con i festeggiamenti che scatteranno quando in Italia saranno le 11.

