capodanno 2026 i milanesi alle prese col cenone tra tradizione e innovazione

A Milano, il cenone di Capodanno 2026 riflette un equilibrio tra tradizione e novità. Le tavole si arricchiscono di piatti tipici lombardi, affiancati da specialità provenienti da altre regioni italiane. Un’occasione per celebrare l’arrivo del nuovo anno mantenendo viva la cultura culinaria locale, ma anche sperimentando nuovi sapori e abbinamenti. Un momento di condivisione che unisce il rispetto delle tradizioni alla voglia di innovare.

Sulle tavole del cenone di Capodanno dei milanesi si intrecciano tradizione e innovazione: accanto ai classici lombardi spuntano casatielli, cassate e specialità arrivate da altre regioni. “Noi siamo una boutique tradizionale napoletana e i nostri clienti hanno ordinato soprattutto casatielli, pastiera, struffoli, roccocò e mostaccioli”, spiega Raffaele, dietro al banco di “Pane, prosciutto e mozzarella”, gastronomia a pochi passi da piazza Duomo. Al capitolo dolci. “Vanno per la maggiore la veneziana, che è un dolce di Capodanno, e poi i marron glacé”, racconta Federico della Pasticceria Galli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

