Capodanno 2026 festa di luci a Hong Kong | conto alla rovescia sui palazzi

A Hong Kong, il Capodanno 2026 si presenta senza il tradizionale spettacolo di luci sul Victoria Harbour, a causa di un grave incendio di novembre che ha causato numerose vittime. La città si prepara a celebrare l’ingresso nel nuovo anno in modo sobrio, con un ricordo delle tragedie recenti e un messaggio di speranza per il futuro.

Hong Kong entra nel 2026 senza il consueto spettacolo sull’iconico Victoria Harbour dopo che un enorme incendio a novembre ha ucciso almeno 161 persone. Le facciate dei monumenti si sono però trasformate in orologi per il conto alla rovescia e c’è stato uno spettacolo di luci a mezzanotte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Capodanno 2026, festa di luci a Hong Kong: conto alla rovescia sui palazzi Leggi anche: Luci d'Artista 2025/2026: c'è la data d'accensione, parte il conto alla rovescia Leggi anche: Capodanno, conto alla rovescia: Liscio Street Parade, Rds Party, Discoteca Romantica e le città in festa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno in piazza Roma con lo spettacolo aereo “Galileo”; Capodanno 2026, gli appuntamenti lungo la via Emilia: cosa fare da Piacenza a Bologna; Ancora indecisi su cosa fare per il Capodanno 2026? Ecco gli eventi del 31 dicembre 2025 in Piemonte!; Capodanno a Firenze, le info per entrare al meglio nel 2026. Capodanno in piazza, dove festeggiare l’arrivo del 2026 nelle città italiane - Il Capodanno 2026 anima le piazze italiane con concerti, dj set e spettacoli, tra brindisi e musica che uniscono città del Nord e del Sud ... fanpage.it

Capodanno 2026, la Puglia accende le piazze: ecco dove andare a festeggiare - Tra musica e tradizione i capoluoghi di provincia di tutto il Tacco propongono eventi per il brindisi di fine anno tra Salento, Adriatico e Capitanata ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dove festeggiare Capodanno 2026 a Nordest, le feste e gli eventi in Friuli e Veneto - Capodanno 2026 nelle piazze del Nordest: eventi musicali, fuochi d’artificio e feste tra Veneto e Friuli- nordest24.it

La vigilia di Capodanno non è solo una notte di festa: per il cervello è un vero “confine simbolico”. Psicologia e neuroscienze spiegano perché la viviamo come un nuovo inizio, più intenso e carico di aspettative https://shorturl.at/7WEkg #newyear2026, #ye - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.