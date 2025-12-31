Capodanno 2026 dove si festeggia prima | i Paesi che sono già nel nuovo anno

In attesa dell’arrivo del 2026 in Italia, alcuni Paesi hanno già iniziato le celebrazioni per il nuovo anno. La differenza di fuso orario fa sì che in alcune parti del mondo si viva già il Capodanno, offrendo un’anticipazione di festeggiamenti e tradizioni. Scopri quali sono i Paesi che festeggiano prima e come si preparano a dare il benvenuto al 2026.

Mentre l’Italia attende la mezzanotte del 31 dicembre, in alcuni Paesi stanno già festeggiando l’anno nuovo. Il Capodanno, infatti, non scatta ovunque allo stesso momento: il calendario globale segue la linea del cambio di data, che attraversa l’oceano Pacifico e assegna ad alcuni Paesi il primato simbolico dell’ingresso nel nuovo anno. I primi Paesi che festeggiano il Capodanno. epa12618900 Fireworks light up the sky over Sydney Harbour during the 9 pm Calling Country display of the New Year’s Eve Celebrations at Mrs Macquaries Point in Sydney, Australia, December 31, 2025. EPADAN HIMBRECHTS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Quando in Italia è ancora primo pomeriggio, il nuovo anno è già realtà in alcune isole dell’Oceania. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Capodanno 2026, dove si festeggia prima: i Paesi che sono già nel nuovo anno Leggi anche: Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima Leggi anche: Capodanno, già si festeggia nel mondo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno 2026, alle 11 di mattina (in Italia) c'è chi festeggia: dove inizia il nuovo anno; È la prima città che festeggia l’arrivo del 2026: qui il Capodanno si celebra in anticipo; Countdown in anticipo in giro per il mondo: ecco i primi fuochi d’artificio del Capodanno 2026; Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima. Capodanno 2026: chi festeggia per primo il nuovo anno e dove partono i brindisi - Capodanno 2026: Il mondo accoglie il nuovo anno con brindisi e celebrazioni in ogni fuso orario, ecco dove scatterà prima la mezzanotte e chi festeggerà per primo. notizie.it

Capodanno 2026, come festeggiare due volte: i voli (da mezz’ora) che ti fanno viaggiare indietro nel tempo - Il 1° gennaio 2026 sono programmati 7 collegamenti (di cui 6 brevissimi) con atterraggio il 31 dicembre 2025. corriere.it

Arriva il Capodanno: il 2025 saluta il mondo e prende ufficialmente il via il 2026.... - Arriva il Capodanno: il 2025 saluta il mondo e prende ufficialmente il via il 2026. msn.com

Capodanno 2026, 10 Città Pazzesche per Brindare al Nuovo Anno

Capodanno 2026, alle 11 di mattina (in Italia) c'è chi festeggia: dove inizia il nuovo anno x.com

Alba Adriatica festeggia il Capodanno in piazza con musica anni ’90 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.