Capodanno 2026 | divieto di botti fuochi d’artificio contenitori di vetro e lattine

Per il Capodanno 2026, Montevarchi ha introdotto divieti di botti, fuochi d’artificio, contenitori di vetro e lattine. La sindaca Silvia Chiassai Martini ha firmato ordinanze mirate a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali problemi durante i festeggiamenti. Queste misure intendono tutelare la salute dei cittadini e mantenere l’ordine durante le celebrazioni di fine anno.

Anche a Montevarchi, la prima cittadina Silvia Chiassai Martini ha emesso ordinanze per prevenire problemi di ordine pubblico e mantenere la sicurezza in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.Sono in vigore le ordinanze sindacali relative ai festeggiamenti di Capodanno 2026 che prevedono il.

