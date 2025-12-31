Capodanno 2026 Auckland apre le celebrazioni con i fuochi dalla Sky Tower

Auckland ha inaugurato le celebrazioni per il 2026 con uno spettacolo di fuochi d'artificio dalla Sky Tower, il simbolo della città e il grattacielo più alto della Nuova Zelanda. Nonostante la pioggia, la città ha dato il benvenuto al nuovo anno, diventando la prima grande metropoli a farlo in questa occasione. Un avvio sobrio e significativo per l'inizio del nuovo anno.

Auckland ha dato il via ai festeggiamenti per il 2026 con uno spettacolo pirotecnico lanciato dalla Sky Tower, il grattacielo più alto della Nuova Zelanda, diventando così la prima grande città a salutare il nuovo anno, nonostante la pioggia. La città di 1,7 milioni di abitanti ha illuminato il cielo con 3.500 fuochi d'artificio in un'esibizione di cinque minuti.

