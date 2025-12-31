Capodanno 2026 al gelo irruzione russa sull’Italia | ecco le città più fredde
Il Capodanno 2026 si avvicina con previsioni di temperature molto basse in diverse città italiane, a causa di un’inquietante irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Secondo le stime meteo aggiornate al 31 dicembre 2025, alcune località si preparano a vivere le festività con clima estremamente freddo. Di seguito, le città italiane più interessate da queste condizioni, per una panoramica sulle zone più colpite dal gelo.
(Adnkronos) – Capodanno 2026 in compagnia del gelo russo, secondo le previsioni meteo di oggi, 31 dicembre 2025. Il meteo di San Silvestro sarà infatti decisamente frizzante, rigido, anche molto freddo: il tempo sarà asciutto e buono su gran parte della Penisola, con al più qualche piovasco sulle Isole Maggiori e sulla Bassa Calabria ma, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
