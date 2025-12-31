Capodanno 2026 a Villa Caiselli Casa

Vivi il Capodanno 2026 a Villa Caiselli Casa, un’occasione per salutare il 2025 in un ambiente elegante e raccolto. Mercoledì 31 dicembre, offriamo una cena gourmet accompagnata da musica e momenti di convivialità, ideale per chi desidera trascorrere l’ultima notte dell’anno in serenità. Un evento pensato anche per chi ha lasciato le cose all’ultimo minuto, con un’atmosfera raffinata e senza eccessi.

Per gli indecisi e i ritardatari, mercoledì 31 dicembre preparati a salutare il 2025 tra cena gourmet, musica, divertimento e un'atmosfera unica.A Villa Caiselli Casa, via della Ferrovia, 8 – Cortello di Pavia di Udine, a soli dieci minuti dalla città, immersa nella quiete della campagna friulana.

