Capodanno 2026 a Taiwan è già anno nuovo | lo spettacolo pirotecnico della Torre 101

A Taiwan, il nuovo anno è già iniziato: la Torre 101 ha ospitato uno spettacolo pirotecnico per celebrare il 2026. Questo evento rappresenta un momento tradizionale e di speranza per il Paese, che accoglie il nuovo anno con luci e fuochi d’artificio. La cerimonia si svolge in un contesto di tradizione e modernità, sottolineando l’importanza culturale e simbolica di questo momento annuale.

A Taiwan è già arrivato il 2026, la Torre 101 è stata protagonista dello spettacolo pirotecnico di Capodanno. I festeggiamenti delle migliaia di persone presenti hanno accompagnato i fuochi d'artificio colorati che si snodavano lungo i lati dell'edificio, alto 508 metri.

