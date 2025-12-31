Capodanno 2026 | a Sydney il toccante ricordo delle vittime di Bondi Beach

A Sydney, prima del countdown di Capodanno 2026, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attacco di Bondi Beach. L’evento si è svolto un’ora prima della mezzanotte, come gesto di rispetto e commemorazione, sottolineando l’importanza di ricordare insieme eventi tragici e promuovere la solidarietà.

