Per il Capodanno 2026 a Latina e in provincia, sono previste restrizioni come il divieto di alcol e di botti, per garantire un evento sicuro e responsabile. Numerosi eventi e iniziative in diverse località del territorio pontino offriranno occasioni di convivialità, rispettando le normative vigenti. È importante informarsi sulle regole specifiche e pianificare adeguatamente la propria partecipazione per vivere la notte di San Silvestro in modo consapevole.

Capodanno in provincia di Latina. Sono tanti gli eventi e le iniziative promosse in diversi centri del territorio pontino per la notte di San Silvestro; appuntamenti che richiamano la presenza di cittadini e turisti facendo inevitabilmente alzare il livello di attenzione. Il tema della sicurezza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Capodanno 2026 a Latina, alcol vietato e niente botti: divieti e restrizioni in provincia

Leggi anche: Capodanno, alcol in vetro e botti: tutti i divieti nel Comune di Genova

Leggi anche: Capodanno 2026 a Firenze: stop ai botti e niente vetro in centro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno Latina e provincia: gli eventi per il 31 dicembre e il 1° gennaio; CAPODANNO SENZA BOTTI E ALCOLICI A LATINA: LE DUE ORDINANZE DEL COMUNE; Capodanno 2026 a Latina, alcol vietato e niente botti: divieti e restrizioni in provincia; Ordinanze sindacali a Latina per Capodanno: divieti sulla vendita di alcol e stop ai fuochi.

Botti vietati e stop all’alcol da asporto: le due ordinanze del Comune di Latina per Capodanno - Fuochi d’artificio proibiti su tutto il territorio comunale e limitazioni alla vendita di bevande nel centro storico per garantire sicurezza e ordine pubblico ... latinaoggi.eu