Capodanno 2026 a Latina alcol vietato e niente botti | divieti e restrizioni in provincia
Per il Capodanno 2026 a Latina e in provincia, sono previste restrizioni come il divieto di alcol e di botti, per garantire un evento sicuro e responsabile. Numerosi eventi e iniziative in diverse località del territorio pontino offriranno occasioni di convivialità, rispettando le normative vigenti. È importante informarsi sulle regole specifiche e pianificare adeguatamente la propria partecipazione per vivere la notte di San Silvestro in modo consapevole.
Capodanno in provincia di Latina. Sono tanti gli eventi e le iniziative promosse in diversi centri del territorio pontino per la notte di San Silvestro; appuntamenti che richiamano la presenza di cittadini e turisti facendo inevitabilmente alzare il livello di attenzione. Il tema della sicurezza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Capodanno, alcol in vetro e botti: tutti i divieti nel Comune di Genova
Leggi anche: Capodanno 2026 a Firenze: stop ai botti e niente vetro in centro
Capodanno Latina e provincia: gli eventi per il 31 dicembre e il 1° gennaio; CAPODANNO SENZA BOTTI E ALCOLICI A LATINA: LE DUE ORDINANZE DEL COMUNE; Capodanno 2026 a Latina, alcol vietato e niente botti: divieti e restrizioni in provincia; Ordinanze sindacali a Latina per Capodanno: divieti sulla vendita di alcol e stop ai fuochi.
Botti vietati e stop all’alcol da asporto: le due ordinanze del Comune di Latina per Capodanno - Fuochi d’artificio proibiti su tutto il territorio comunale e limitazioni alla vendita di bevande nel centro storico per garantire sicurezza e ordine pubblico ... latinaoggi.eu
Niente botti a Capodanno, l’ordinanza del Comune di Latina - Dalle 17 del 31 divieti per la vendita di superalcolici, bevande in vetro e lattine. latinacorriere.it
Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euro - Mancano pochi giorni al Capodanno e in molte città o comuni d'Italia scattano i divieti per i festeggiamenti nella notte del 31 dicembre. msn.com
Carico di capodanno 2026 by Pier scoppi e botti
#Capodanno sicuro. La #GuardiaDiFinanza, in #provincia di #Latina, sequestra due quintali di #botti #illegali. Il link della notizia nei commenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.