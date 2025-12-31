Capodanno 2026 a Firenze | ztl no-stop tramvia tutta la notte potenziamento bus Come cambia la viabilità

A pochi giorni dall’inizio del 2026, Firenze si prepara a un Capodanno caratterizzato da modifiche alla viabilità. La ZTL sarà attiva senza interruzioni, la tramvia funzionerà tutta la notte e saranno potenziati i servizi di bus. Queste novità mirano a garantire un evento più sicuro e ordinato, facilitando gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori durante le celebrazioni di fine anno.

A poche ore dalla fine del 2025 e dall'inizio del 2026, è tutto pronto per i festeggiamenti di Capodanno a Firenze. Il cuore della notte di San Silvestro sarà piazza Santa Croce, dove si saluterà l'arrivo del nuovo anno con un grande evento musicale gratuito

Capodanno a Firenze, il programma dalle piazze e tutte le informazioni necessarie - Il cuore della notte di San Silvestro a Firenze sarà piazza Santa Croce, dove si ... gonews.it

Capodanno a Firenze: Tramvia no-stop tutta la notte e potenziamento dei mezzi pubblici - Ztl attiva fino alle 8 del 1° gennaio, tramvia non stop e bus fino alle 2. intoscana.it

Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro x.com

Tutto pronto per la notte di Capodanno a Firenze con tanta musica nelle piazze. In piazza Santa Croce dove si sta lavorando all'allestimento del palco e alle prove del suono la festa inizierà

