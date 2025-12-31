Capodanno 2026 a Bangkok spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya

A Bangkok, il Capodanno 2026 è stato celebrato con uno spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione per locali e visitatori, segnando l’inizio del nuovo anno in un contesto suggestivo e tradizionale. La proiezione di luci e colori ha aggiunto un tocco speciale ai festeggiamenti, offrendo un’occasione di riflessione e speranza per il futuro.

I festeggiamenti di Capodanno in Thailandia hanno visto un grande spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya a Bangkok per celebrare l’inizio del 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Capodanno 2026, a Bangkok spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya Leggi anche: Capodanno 2026 a Cogoleto con musica dal vivo, brindisi e spettacolo pirotecnico Leggi anche: Capodanno 2026, a Taiwan è già anno nuovo: lo spettacolo pirotecnico della Torre 101 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Come in un concerto, ecco la scaletta delle scene dello spettacolo di droni di Capodanno; Capodanno: tutti gli appuntamenti a Parma e provincia per il 31 dicembre; New York, Times Square si prepara a celebrare Capodanno e i 250 anni degli Usa; Capodanno con mille droni nel cielo di Prato della Valle a Padova, fuochi d'artificio a Venezia: countdown in piazza. Capodanno 2026, a Bangkok spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya - (LaPresse) I festeggiamenti di Capodanno in Thailandia hanno visto un grande spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya a Bangkok per ... stream24.ilsole24ore.com

Capodanno in musica 2026, stasera in tv con Federica Panicucci: anticipazioni, ospiti, scaletta - Affiancata da Fabio Rovazzi, la conduttrice accompagna il pubblico di Canale 5 verso il countdown per il nuovo anno ... today.it

Capodanno in Musica 2026 su Canale 5: cast, orari e scaletta completa - Scopri il Capodanno Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi per una serata ricca di musica e intrattenimento. mondotv24.it

Festeggiamo il Capodanno a Bangkok al Ten Six Hundred Hotel

Buon anno Questo è decisamente il capodanno più bello del mondo PROSSIMO ANNO VENITE QUI!!! #bangkok #capodanno #festa #vivere #vivilasempre - facebook.com facebook

Galileo Chini 1873-1956 Festa di Capodanno a Bangkok x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.