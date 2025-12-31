Capello incorona l’Inter | È favorita Milan avvantaggiato Juve in corsa

Secondo Fabio Capello, l’Inter si presenta come la favorita del campionato, ma il percorso resta aperto a diverse squadre. Il Milan gode di un leggero vantaggio, mentre la Juventus continua a lottare per le posizioni di vertice. La stagione si configura come un duello equilibrato, in cui ogni risultato potrà influenzare l’andamento finale. La competizione resta aperta e imprevedibile, mantenendo alta la tensione tra le protagoniste.

Fabio Capello, in una lunga analisi concessa alla Gazzetta dello Sport, mette ordine nella corsa scudetto e individua punti di forza e criticità delle big, con uno sguardo lucido su allenatori, attaccanti e gestione delle energie. Secondo Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe rappresentare la vera mina vagante: «Non partecipare alle coppe è un vantaggio enorme.

