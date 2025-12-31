Capannucce in Città premi per duemila Il presepe come segno di pace e speranza

Sta per terminare la 24ª edizione di Capannucce in Città, un progetto che coinvolge famiglie, parrocchie e associazioni nella creazione di presepi artistici. L’iniziativa, premiata con duemila euro, si propone come un momento di testimonianza di pace e speranza attraverso l’arte natalizia, rafforzando il senso di comunità e tradizione nel contesto urbano.

Sta per concludersi la 24ª edizione di Capannucce in Città, l’iniziativa che vede protagonisti famiglie, singoli, parrocchie e associazioni nel realizzare il presepe. La premiazione sarà come ogni anno il 5 gennaio, vigilia dell’ Epifania, alle 16 nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano, in via Tornabuoni, nel cuore storico di Firenze. Le duemila iscrizioni hanno coinvolto partecipanti provenienti da nord a sud del Paese. In Piemonte, dalla provincia di Torino, sono arrivate adesioni da Locana e Orbassano; dalla Lombardia, in particolare dalla provincia di Milano; dalla Liguria, dalla provincia di Genova, con Chiavari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

