Canile Monte Contessa | Elevatissimo numero di cani e gatti ecco cosa serve

Il canile municipale di Monte Contessa, situato alle spalle di Sestri Ponente, ospita un elevato numero di cani e gatti. Con l’approssimarsi del Capodanno, molti animali si trovano ancora nelle gabbie, evidenziando l’importanza di risorse e attenzione per garantire il loro benessere. Questa situazione sottolinea la necessità di interventi mirati e di una maggiore sensibilizzazione sulla tutela degli animali custoditi nella struttura.

Sarà un Capodanno nei box quello di tanti cani e gatti ospiti del canile municipale di Monte Contessa, alle spalle di Sestri Ponente. Nonostante le tante azioni di solidarietà dei volontari, per il benessere degli animali serve ancora tanto tra cibo e medicine. E, possibilmente, delle famiglie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova, l’allarme del canile di Monte Contessa: “Siamo al collasso, aiutateci” - Genova – Il canile municipale genovese di Monte Contessa, in via Rollino a Sestri Ponente, è al collasso. ilsecoloxix.it

Troppi arrivi e poche adozioni al canile di Monte Contessa - Poche adozioni e troppi arrivi: il canile comunale di Monte Contessa è in difficoltà e lancia un appello: “Se state pensando di prendere un cane venite a conoscere i nostri ospiti, dategli una ... rainews.it

Canile, via all’open day a Monte Contessa: “Corsi sull’adozione e lotta all’abbandono” - Genova – Una sfilata di cani, attività di mobility e incontri con gli educatori cinofili: sono alcune delle attività che scandiranno la giornata dell’open day del canile municipale di Monte Contessa, ... ilsecoloxix.it

Un amore da non rifiutare L'adozione di un animale deve essere una scelta consapevole. Snoopy si trova al canile municipale di Monte Contessa dal 2023 e potrebbe essere il tuo prossimo amico a 4 zampe. Chiunque desideri adottare un cane o un gatto p - facebook.com facebook

Un amore da non rifiutare Snoopy si trova al canile municipale di Monte Contessa dal 2023 e potrebbe essere il tuo prossimo amico a 4 zampe. Chiunque desideri adottare un cane o un gatto può recarsi in canile: gli esperti vi indirizzeranno verso l'animale pi x.com