Cancelo Romano rincara la dose | L’Inter si è mossa è in vantaggio rispetto a…

Nel mercato dell’Inter, le ultime ore hanno visto un nuovo interesse verso un ex giocatore. Cancelo, Romano, ha sottolineato come la società nerazzurra sia in vantaggio rispetto ad altri club, indicando un possibile ritorno o coinvolgimento. La situazione si evolve, e il club continua a monitorare attentamente le opportunità per rafforzare la rosa in vista della stagione.

Cancelo. Il mercato dell’ Inter entra nel vivo e, nelle ultime ore, un nome dal passato è tornato prepotentemente a circolare in orbita nerazzurra. Si tratta di Joao Cancelo, terzino portoghese oggi all’ Al Hilal di Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare l’Arabia Saudita già nelle prossime settimane. A rivelare i primi movimenti concreti è stato Fabrizio Romano, che ha acceso i riflettori su un’operazione tutt’altro che campata in aria. Secondo quanto raccontato dal noto esperto di mercato, i contatti sono già iniziati e coinvolgono direttamente i vertici interisti: “ L’Inter si è mossa: c’è stato un contatto tra Mendes e Ausilio “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

Barcelona João Cancelo yoba agira agaruke muri Fc Barcelona Mwite Fabrizio Romano umwe mubanyamakuru barenze mumakuru ya Mercato araye yemeje ko mumasaha 48 umurwi wa Fc Barcelona wariko wiga uko bogarukana João Cancelo Can - facebook.com facebook

Guarro, Moretto, Romano e GdS - Primi contatti diretti per João #Cancelo all’ #Inter! Il club nerazzurro ha mosso i primi passi per il calciatore portoghese in uscita dall’AlHilal. Cancelo aperto a un ritorno in Italia. Ostacolo ingaggio, serve uno sforzo da giocator x.com