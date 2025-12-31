Cancelo ritorno in Serie A? Juve e Inter si muovono pesa l’ingaggio

Il mercato invernale si fa più intenso e alcune trattative cominciano a delinearsi. João Cancelo, attualmente in Arabia Saudita, potrebbe lasciare il club e tornare in Italia, con Juventus e Inter interessate. La questione dell’ingaggio rappresenta un aspetto importante nelle negoziazioni, mentre le società monitorano attentamente le possibilità di rafforzamento. La situazione rimane in evoluzione, e gli sviluppi nelle prossime settimane saranno determinanti per il futuro del giocatore e delle squadre coinvolte.

Il mercato invernale inizia a scaldarsi e un nome pesante torna improvvisamente d'attualità. João Cancelo potrebbe lasciare l'Arabia Saudita dopo pochi mesi e rientrare in Europa, con la Serie A di nuovo sullo sfondo. Le ultime 48 ore hanno riaperto scenari che fino a poco fa sembravano improbabili, tra sondaggi, incastri e valutazioni ancora in corso. L'esterno portoghese è attualmente sotto contratto con l' Al-Hilal, ma il suo futuro nel club saudita appare già in discussione. Simone Inzaghi non lo ha inserito nella lista per la seconda parte della stagione, segnale chiaro di un progetto tecnico che ha preso un'altra direzione.

