Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il trasferimento di João Cancelo all’Inter potrebbe ancora essere possibile. La situazione attuale del club e le ultime indicazioni suggeriscono che un ritorno del giocatore portoghese non è da escludere. I tifosi nerazzurri possono ora sperare in questa eventualità, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali che confermino o smentiscano questa possibilità.

Inter News 24 Cancelo può davvero tornare all’Inter? La rivelazione di Alfredo Pedullà sulla posizione del club, i tifosi nerazzurri possono sognare!. Alfredo Pedullà, attraverso un approfondimento pubblicato sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulla suggestione di mercato che vede Joao Cancelo accostato nuovamente all’Inter. L’esperto di calciomercato ha svelato un retroscena significativo riguardo la posizione del club milanese: da Viale della Liberazione filtra un gradimento tecnico assoluto per il laterale lusitano, tanto che la volontà di riprenderlo sarebbe massima, addirittura superiore alle normali valutazioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo può tornare all’Inter? Pedulla rivela: «Ecco cosa mi dicono dal club sul suo possibile ritorno!». I tifosi possono sognare

Leggi anche: Cancelo può tornare all’Inter? La bomba di Romano: «Così può trasferirsi a gennaio! Ecco a chi è stato proposto in Italia»

Leggi anche: Cancelo Juve: il portoghese può tornare in bianconero dopo l’addio all’Al-Hilal? La verità sul suo futuro è stata svelata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cancelo può tornare all’Inter? La bomba di Romano | Così può trasferirsi a gennaio! Ecco a chi è stato proposto in Italia.

Cancelo, segnali di addio all'Al Hilal: "Sogno di tornare in Europa'. Benfica? Un desiderio" - Cresciuto al Benfica, Joao Cancelo ha lasciato definitivamente il Portogallo oltre undici anni fa, quando dal sodalizio di Lisbona si trasferì al Valencia e da lì cominciò la scalata verso l'Olimpo ... tuttomercatoweb.com

#Cancelo può tornare in #SerieA e all' #Inter L'ostacolo da aggirare: la situazione x.com

L’#INTER RIAPRE IL #CANCELO ROMPE CON #INZAGHI, PUÓ TORNARE IN NERAZZURRO #LuiHenrique ha deluso #LaGazzettadelloSport #mercoledi #31dicembre #buongiorno #interisti - facebook.com facebook