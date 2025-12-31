Il ritorno di Cancelo alla Juventus sembra essere in stallo, nonostante le speculazioni economiche. La decisione dipende ora da un fattore diverso, legato alle caratteristiche caratteriali del giocatore. Mentre i contatti con Mendes proseguono, l’Inter si mostra più decisa nel valutare l’opzione, ponendo attenzione anche all’aspetto psicofisico. La situazione resta in evoluzione, con molti aspetti da considerare prima di eventuali sviluppi.

Cancelo Juve, contatto con Mendes ma cautela massima: Comolli valuta l’aspetto caratteriale, nerazzurri più decisi sul portoghese. Il valzer del calciomercato invernale rischia di riportare in Italia uno dei terzini più forti e controversi del panorama internazionale, ma le strade per un suo ritorno appaiono tortuose e piene di ostacoli. L’ipotesi di rivedere Joao Cancelo con la maglia bianconera è una suggestione che ha preso corpo nelle ultime ore, complice la rottura con l’ Al Hilal e la regia sapiente del suo procuratore. Tuttavia, la pista Cancelo Juve sembra essere molto più fredda rispetto a quanto si possa immaginare dall’esterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cancelo Juve, brusca frenata sul ritorno: non c’entrano le motivazioni economiche, c’è un altro parametro che si sta rivelando decisivo. Ultime

Leggi anche: Cancelo, ritorno in Serie A? Juve e Inter si muovono, pesa l’ingaggio

Leggi anche: Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore: si studia un possibile prestito. Occhio all’Inter

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Juventus insiste per Mkhitaryan - Dopo la brusca frenata per Draxler e le difficoltà evidenti per arrivare a Eriksen e Isco, che il Real Madrid considera incedibile, ... calciomercato.com

La Juventus attende l'Atalanta, Tudor: "Gara di alto livello" - Un passato recente che Tudor e la Juventus vogliono lascarsi alle spalle: perché contro l'Atalanta a parlare ancora una ... rainews.it

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…” x.com

LUCIANO, LI HAI STREGATI. LA JUVE NE VUOLE DUE FORTI. IL CANCELO DORATO. PUNTO ROMA E NAPOLI https://youtu.be/S2QJbdUtiGs - facebook.com facebook