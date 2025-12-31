Calciomercato: il possibile ritorno di João Cancelo all’Inter sta attirando l’attenzione. Dopo un’esperienza con Spalletti, il portoghese potrebbe tornare in nerazzurro, rappresentando un’opzione più di un semplice sostituto. La situazione si inserisce nel nuovo progetto del club, guidato da Chivu, che mira a rafforzare la rosa con profili di esperienza e qualità. Resta da capire se si concretizzerà questa opportunità di mercato.

Inter News 24 Cancelo Inter, dalla rottura con Spalletti al possibile ritorno in nerazzurro: un profilo affascinante per il nuovo corso di Chivu. Gli spifferi di Appiano raccontano ancora oggi di una seduta diventata quasi leggendaria: Luciano Spalletti, allora tecnico dell’Inter, provò João Cancelo, esterno portoghese di grande qualità, nel ruolo di terzino sinistro. La risposta del giocatore non fu positiva e il rapporto si incrinò fino alla separazione per insubordinazione. Un episodio che fotografa bene il carattere di Cancelo, talento cristallino ma spesso in conflitto con gli allenatori, come potrebbe confermare anche Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, un ritorno possibile: il portoghese sarebbe più di un semplice sostituto

Leggi anche: Calciomercato Inter, primi contatti per Cancelo: ritorno in Italia possibile

Leggi anche: Inzaghi mette fuori rosa Cancelo, il portoghese apre all’Italia. Ci pensa l’Inter?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Inter mette Joao Cancelo nel suo mirino: ha rotto con Inzaghi ed è pronto a lasciare l’Al-Hilal; Romano – Possibile ritorno in Italia di Cancelo: primi contatti e richiesta all’Al Hilal; Inter, clamorosa suggestione: Marotta e Ausilio al lavoro per riportare a Milano Joao Cancelo; Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu.

Inter, ritorno Cancelo possibile: Marotta studia il colpo di gennaio - Hilal, esigenza a destra e nodo ingaggio. europacalcio.it