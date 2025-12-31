Cancelo Inter rottura con l’Al-Hilal e ipotesi ritorno in Europa | cosa c’è di vero

Negli ultimi giorni si parla di un possibile ritorno di João Cancelo all'Inter, dopo la rottura con l’Al-Hilal. La situazione sembra essere ancora in fase di valutazione, con attenzione alle condizioni contrattuali e alla formula di eventuale trasferimento. La società nerazzurra monitora con attenzione questa ipotesi, valutando le opportunità di mercato e le possibili implicazioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Inter News 24 Cancelo Inter, i nerazzurri osservano con attenzione una possibile occasione di mercato condizionata da ingaggio e formula. Nelle ultime ore il nome di João Cancelo è tornato con forza al centro del dibattito di mercato. Il laterale portoghese, classe 1994, protagonista in passato anche in Serie A, starebbe valutando seriamente l’addio all’ Al-Hilal dopo mesi complicati in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rapporto con l’ambiente non sarebbe mai realmente decollato, al punto da aprire alla possibilità di un ritorno in Europa già nella sessione invernale. Il contesto è reso ancora più delicato dalla presunta frattura con Simone Inzaghi, tecnico con cui Cancelo avrebbe avuto divergenze sul piano tecnico e gestionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

