Cancelo Inter occasione di gennaio tra nostalgia e necessità | tutti gli scenari

Il ritorno di Cancelo all’Inter a gennaio rappresenta un’opportunità da valutare attentamente. Il nome del portoghese torna in discussione come possibile soluzione per rafforzare la fascia destra della squadra. In questo articolo analizzeremo gli scenari possibili, considerando le esigenze tecniche e le implicazioni di mercato, tra nostalgie e necessità operative per il club nerazzurro.

Inter News 24 Cancelo Inter, il nome del portoghese torna d'attualità in casa nerazzurra come possibile soluzione immediata sulla fascia destra. Il mercato di gennaio potrebbe riservare un incrocio inatteso ma suggestivo per l' Inter. João Cancelo, oggi all'Al-Hilal, è diventato un nome spendibile dopo la rottura con Simone Inzaghi, ora sulla panchina saudita. Un cortocircuito che, indirettamente, ha riaperto scenari europei per l'esterno classe 1994, desideroso di tornare protagonista. L'origine dell'opportunità e la voglia di tornare in Europa. Dopo un avvio turbolento in Saudi Pro League, culminato in tensioni evidenti già alla prima giornata, Cancelo è progressivamente finito ai margini del progetto tecnico.

