Cancelo Inter l’agente Mendes al lavoro per aprire uno spiraglio! Ecco cosa serve | la rivelazione di Biasin

L'agente di João Cancelo, Mendes, sta lavorando per trovare una soluzione che possa favorire la sua cessione all'Inter. Secondo quanto riportato da Biasin, sono necessari alcuni passaggi chiave per sbloccare l’accordo. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti sui dettagli richiesti per la conclusione. Restano da definire alcuni aspetti per facilitare il trasferimento del giocatore.

Inter News 24 Cancelo Inter, l'agente Mendes al lavoro per aprire uno spiraglio! Ecco cosa serve per concludere l'affare: la rivelazione di Biasin. Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul possibile ritorno di Joao Cancelo in maglia nerazzurra. Dopo la rottura con il tecnico Simone Inzaghi all'Al Hilal, l'esterno portoghese vorrebbe rientrare in Europa. L'operazione resta complessa: la Beneamata approfondirà il discorso solo se il club saudita contribuirà al pagamento dei circa 6 milioni di euro di ingaggio previsti per i prossimi mesi. L'agente Jorge Mendes sta cercando la soluzione giusta. Inter-Cancelo: – L'uscita del giocatore dall'Al Hilal ha acceso una possibilità di rivederlo in Europa che l'Inter vuole approfondire – Il tentativo passa inevitabilmente dalla partecipazione dei sauditi al pagamento dell'ingaggio (16-18 mln netti all'anno, circa 6 per 45 mesi).

