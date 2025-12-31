Cancelo Inter i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi | c’è un problema I dettagli
Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese in vista del mercato di gennaio, considerando i problemi con Inzaghi. Marotta potrebbe decidere di puntare sul giocatore, ma l’operazione presenta alcune difficoltà, tra cui l’ingaggio. Di seguito, i dettagli sulla possibile trattativa e le sfide da superare per il ritorno del portoghese in nerazzurro.
Cancelo Inter, Marotta potrebbe decidere di puntare forte sul portoghese. Da superare l’ostacolo dell’ingaggio: ecco tutti i dettagli dell’operazione La pista Cancelo Inter torna a scaldarsi in vista del mercato di gennaio, anche se l’operazione resta tutt’altro che semplice. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno immediatamente pronto, capace di inserirsi senza tempi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Inzaghi mette fuori rosa Cancelo, il portoghese apre all’Italia. Ci pensa l’Inter?
Leggi anche: Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del portoghese, ma Inzaghi prova a trattenerlo
Idea Cancelo per l'Inter - La rassegna stampa del 31 dicembre 2025; Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c'è un problema. I dettagli; Gazzetta: Cancelo nel mirino, all'Inter servirebbe subito. Si ripete lo schema Akanji?; Cancelo può tornare all'Inter? La bomba di Romano.
Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c’è un problema. I dettagli - Da superare l’ostacolo dell’ingaggio: ecco tutti i dettagli dell’operazione La pista Cancelo Inter torna a scaldarsi in vista ... calcionews24.com
Inter, il ritorno di Cancelo per sostituire Dumfries: l’idea decolla, perché stavolta può funzionare - L'Inter pronta ad approfittarne per riportarlo a Milano dopo la deludente stagione 2017/18. sport.virgilio.it
Cancelo rompe con Inzaghi, l'Inter ci pensa sul serio - L'esterno portoghese, già nerazzurro nella stagione 2017/18, vuole giocare con continuità per garantirsi la convocazione al prossimo Mondiale. msn.com
GdS - #Cancelo per l' #Inter: più di un replicante di Dumfries. #Oaktree Nessuna pregiudiziale x.com
GdS - L’Inter valuta la possibilità Cancelo Moretto - Primi contatti per João Cancelo all’Inter. Il club nerazzurro ha mosso i primi passi per il calciatore portoghese in uscita dall’Al-Hilal. Cancelo aperto a un ritorno in Italia. Sondaggio anche di Juventus e Barcell - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.