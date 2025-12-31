Cancelo Inter ancora Romano | Non vuole soldi ma una big! I costi sono più accessibili del previsto in Italia…

Joao Cancelo, in prestito dall'Inter, ha dichiarato che il suo obiettivo non è il denaro, ma giocare per una squadra di grande livello. I costi dell’operazione risultano più accessibili rispetto alle aspettative, anche grazie alle condizioni di mercato in Italia. Questa situazione apre nuove possibilità per il futuro del giocatore e per l’Inter, che valuta le opzioni a disposizione.

Inter News 24 Cancelo Inter, ancora Romano: «Non vuole soldi, ma una big! I costi sono più accessibili del previsto». Possibile ritorno in Italia?. L’apertura della sessione invernale potrebbe regalare un colpo di scena con protagonista Joao Cancelo. Il talentuoso laterale portoghese, attualmente in forza all’ Al-Hilal, è pronto a fare le valigie e il suo profilo viene accostato con insistenza all’ Inter. La dirigenza della Beneamata deve infatti fronteggiare l’emergenza creatasi sulla fascia destra in seguito all’infortunio occorso a Denzel Dumfries, e il ritorno dell’ex di lusso rappresenterebbe una soluzione di altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, ancora Romano: «Non vuole soldi, ma una big! I costi sono più accessibili del previsto, in Italia…» Leggi anche: Cancelo può tornare in Italia e alla Juve? Romano frena le voci sull’ex Inter Leggi anche: Cancelo può tornare all’Inter? La bomba di Romano: «Così può trasferirsi a gennaio! Ecco a chi è stato proposto in Italia» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cancelo fuori rosa all'Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa; Romano: “Cancelo può cambiare squadra a gennaio: è una possibilità per l’Italia, porta aperta”; Romano: L'Inter è su Muharemovic, ma per l'estate. Frattesi-Juve, nuovi contatti: la situazione; DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: le ultime su Tonali-David, le Formazioni ufficiali di Roma-Genoa. Inter, il ritorno di Cancelo per sostituire Dumfries: l’idea decolla, perché stavolta può funzionare - L'Inter pronta ad approfittarne per riportarlo a Milano dopo la deludente stagione 2017/18. sport.virgilio.it

Cancelo opportunità per l’Inter? Romano: “Tengo porta aperta per l’Italia! E so che lui…” - Hilal e chissà che non possa diventare un'opportunità per l'Inter, che ha un buco sulla corsia destra ... msn.com

Romano boom: “Cancelo via a gennaio, si paga solo ingaggio. In Italia proposto a…” - L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale: le info di Fabrizio Romano ... msn.com

Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano! L’ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l’addio all’Al Hilal: i dettagli x.com

Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano! L'ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l'addio all'Al Hilal: i dettagli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.