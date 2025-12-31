L’eventuale ritorno di João Cancelo in Serie A rappresenta una possibilità che suscita diverse valutazioni. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si analizzano le difficoltà e gli aspetti pratici legati a questa ipotesi, considerando anche le dinamiche di mercato e le esigenze delle squadre interessate. In questo contesto, si cerca di offrire un quadro obiettivo sulla fattibilità di un eventuale trasferimento del difensore portoghese nel campionato italiano.

Inter News 24 sul possibile futuro per l’ex terzino dell’Inter. C’è un’ipotesi di mercato che sta prendendo corpo con il passare delle ore, trasformandosi da semplice voce di corridoio a scenario concreto e affascinante. L’Inter sarebbe decisa a valutare seriamente il ritorno di Joao Cancelo. Più che un nuovo acquisto, si tratterebbe di un “ritorno di fiamma” per il laterale portoghese, che ha già calcato il prato di San Siro lasciando un ricordo indelebile di tecnica e classe. La carriera dell’esterno, partito dal Valencia, lo ha visto protagonista in nerazzurro per una sola stagione, prima di vestire le maglie di Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona, fino all’approdo nel campionato saudita tra le fila dell’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo e l’ipotesi ritorno in Serie A: scenario difficile? Il punto da Sport Mediaset

Leggi anche: Cancelo, possibile ritorno in Serie A per il terzino? Ecco la situazione attuale del giocatore

Leggi anche: “Ok, il prezzo è giusto non andrà in onda su Rai1”: spunta l’ipotesi del ritorno a Mediaset

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SM – Cancelo, ritorno in Serie A difficile. A meno che… - Anche il sito sportivo parla del possibile ritorno nel nostro campionato di Cancelo che è ai ferri corti con l'Al- msn.com