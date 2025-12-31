Venerdì 2 gennaio 2026, Canale 5 trasmetterà in prima serata il film “Cabrini”, un biopic statunitense del 2024 che racconta la vita della suora italiana canonizzata. Il Liceo Cabialbi di Vibo Valentia, attraverso un approfondimento, analizza la figura di Cabrini e il suo impegno come missionaria, offrendo uno sguardo sulla sua influenza e sulla sua eredità storica.

Venerdì 2 gennaio 2026, Canale 5 proporrà in prima serata il film Cabrini, il biopic statunitense del 2024 che racconta la vita e l’opera della suora italiana destinata a diventare santa. La pellicola offre uno sguardo approfondito sulla missione di Madre Cabrini, inviata dal Vaticano a New York alla fine dell’Ottocento per sostenere gli immigrati italiani alle prese con povertà, discriminazioni e difficoltà sociali in un’America in rapido cambiamento. Diretto da Alejandro Gómez Monteverde, il film segue Francesca Saverio Cabrini – interpretata da Cristiana Dell’Anna – mentre affronta pregiudizi e ostacoli burocratici nel quartiere di Five Points, uno dei quartieri più degradati della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Canale 5 trasmette Cabrini e il Liceo Cabialbi di Vibo Valentia approfondisce la storia della suora missionaria

Leggi anche: Il Liceo “Vito Capialbi” celebra l’Erasmus+ Day: un ponte tra Vibo Valentia e l’Europa

Leggi anche: “Il divo Andreotti” incanta Vibo Valentia: al Palazzo Gagliardi un confronto che illumina una pagina cruciale della storia repubblicana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Curiosità: Il canale "Rai 3 HD" LCN 3 mentre trasmette un contenuto tratto da RSI. Per l'occasione in alto a destra è presente il logo di "RSI" semitrasparente. Ecco le immagini: - facebook.com facebook