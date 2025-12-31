Campobasso morte per intossicazione | inquirenti non escludono avvelenamento da parte di terzi

A Campobasso si indaga sulla morte per intossicazione di una persona, con gli inquirenti che non escludono un possibile avvelenamento da parte di terzi. Le autorità attendono i risultati delle autopsie e delle analisi tossicologiche e chimiche per chiarire le cause del decesso e approfondire eventuali responsabilità. La situazione resta sotto osservazione fino all’esito delle indagini, che forniranno maggiori dettagli sulla vicenda.

Ogni valutazione resta subordinata agli esiti delle autopsie e delle analisi tossicologiche e chimiche. Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso, cinque indagati: sequestrati frutti di mare, baccalà e funghi mangiati alla Vigilia; Campobasso, morte per intossicazione: verifiche su contaminazione di farine con veleno per topi; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Si sentono male dopo aver mangiato pesce: madre e figlia di 15 anni morte al Cardarelli di Campobasso. Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione: al via l'autopsia. Migliorano le condizioni del padre - Le indagini sulla presunta intossicazione che ha provocato la morte di Sara Di Vita e della madre, Antonella Di Ielsi, sono entrate nel vivo.

Mamma e figlia morte a Campobasso, la verità dall'autopsia: a ucciderle non è stato il veleno per topi - Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita non sono morte a causa del veleno per topi: la verità. notizie.it

Tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte, spunta l’ipotesi del veleno per topi - Mamma e figlia morte a Campobasso: la comunità di Pietracatella sotto choc tra indagini e sospetti su intossicazione alimentare. notizie.it

Le indagini sulla morte di madre e figlia a Campobasso dopo la cena di Natale. Ipotesi intossicazione da funghi, in particolare amanita falloide. - facebook.com facebook

Veleno per topi dietro madre e figlia morte a Campobasso Tutte le ipotesi x.com

