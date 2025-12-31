Campobasso madre e figlia morte dopo il cenone | sospetti sull' amanita falloide

A Pietracatella, nel Campobasso, si indaga sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute poco dopo il cenone del 27 dicembre 2025 all’ospedale Cardarelli. Le due donne, colpite da una grave tossinfezione, sono morte a distanza di poche ore. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile avvelenamento da amanita falloide, ma le cause ufficiali sono ancora in fase di accertamento.

A Pietracatella ( Campobasso ), una tragedia ha colpito la famiglia Di Vita: Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara, 15 anni, sono morte a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all'ospedale Cardarelli, per una grave tossinfezione di origine ancora ignota.I sintomi sono iniziati dopo Natale, con malori gastrointestinali. Madre e figlia si erano rivolte due volte alla guardia medica e al pronto soccorso, venendo dimesse con diagnosi di intossicazione alimentare, prima del rapido peggioramento che ha portato al ricovero fatale e a insufficienza multiorgano.Il padre Gianni Di Vita, 55 anni, ex sindaco del paese, ha manifestato sintomi simili ed è ricoverato in condizioni stabili ma in rianimazione allo Spallanzani di Roma, dove è vigile.

