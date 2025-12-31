Campania | Zinzi Lega ' per Giunta Fico c' è solo da preoccuparsi'

In Campania, il commento di Zinzi (Lega) sulla formazione del nuovo governo regionale evidenzia preoccupazioni circa le prospettive future. La sua analisi sottolinea come, a suo avviso, la nascita della nuova giunta non presenti elementi positivi da sottolineare, lasciando intendere possibili criticità da affrontare. Questo intervento si inserisce nel panorama politico locale, offrendo un punto di vista critico sulla situazione attuale.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il nuovo governo regionale della Campania nasce davvero male. C'è ben poco di cui essere soddisfatti e c'è solo da preoccuparsi. La Giunta Fico, che viene presentata oggi, è monca di assessorati importanti, confusa nella distribuzione delle deleghe e povera di competenze. È il risultato di settimane di lotte interne al centrosinistra finalizzate solo all'occupazione del potere, al regolamento di conti all'interno del Partito democratico, che esprime tre esponenti maschi e si ricorda delle pari opportunità come uno slogan solo quando le scelte toccano ad altri, e alla definitiva messa in un angolo dell'ex presidente De Luca, che ne esce completamente ridimensionato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

