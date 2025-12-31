In un contesto politico complesso, Zinzi della Lega esprime preoccupazione per il nuovo governo regionale della Campania, evidenziando una situazione che, a suo avviso, presenta poche ragioni di soddisfazione. La sua analisi sottolinea le criticità dell’attuale fase politica, invitando a una riflessione sulle implicazioni future per la regione.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il nuovo governo regionale della Campania nasce davvero male. C'è ben poco di cui essere soddisfatti e c'è solo da preoccuparsi. La Giunta Fico, che viene presentata oggi, è monca di assessorati importanti, confusa nella distribuzione delle deleghe e povera di competenze. È il risultato di settimane di lotte interne al centrosinistra finalizzate solo all'occupazione del potere, al regolamento di conti all'interno del Partito democratico, che esprime tre esponenti maschi e si ricorda delle pari opportunità come uno slogan solo quando le scelte toccano ad altri, e alla definitiva messa in un angolo dell'ex presidente De Luca, che ne esce completamente ridimensionato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campania: Zinzi (Lega), 'per Giunta Fico c'è solo da preoccuparsi'

Leggi anche: Campania: Zinzi (Lega), 'per Giunta Fico c'è solo da preoccuparsi'

Leggi anche: Zinzi (Lega): “Fico senza giunta, un grave danno per la Campania”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

GIANPIERO ZINZI (LEGA): “DAL MINISTERO DI SALVINI IN ARRIVO FONDI PER LE CHIESE IN CAMPANIA”; Regione Campania, mano tesa del centrodestra: «Opposizione istituzionale»; Prima del Consiglio Regionale, Fico ancora senza giunta, Manfredi presidente del Consiglio Regionale; GIUNTA FICO, E’ IL MOMENTO DELLE SCELTE: IL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE SEMPRE PIU’ VICINO.

Campania, Zinzi (Lega): Fico senza giunta, grave danno per la Campania - ROMA – “L’immagine del Presidente Roberto Fico che si presenta da solo, senza la Giunta, all’insediamento del Consiglio Regionale è una gran brutta figura e un danno per i cittadini, le famiglie e le ... corriereirpinia.it