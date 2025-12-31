Campania Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale | chi sono i 10 assessori

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, formata da 10 assessori. Questa nomina rappresenta un passo importante per la gestione amministrativa della regione, con l’obiettivo di affrontare le priorità locali e promuovere lo sviluppo territoriale. Di seguito, vengono presentati i profili dei membri che compongono la nuova squadra di governo regionale.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Di seguito i nomi e le rispettive deleghe: Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale Angelica Saggese: Lavoro, Formazione Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali Maria Carmela Serluca: Agricoltura Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe Leggi anche: Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale. Ma non c'è un casertano tra gli assessori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Regione Campania, Fico nomina portavoce e responsabile Informazione Multimediale; Campania, Fico chiude la giunta: nomi e strategie decisive; Regione Campania, la prima giunta Fico entro Capodanno. Rebus Bonavitacola; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola». Roberto Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dieci nuovi assessori, tra cui quattro donne assessori: ecco chi sono - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. msn.com

Roberto Fico nomina la Giunta in Campania. Dieci assessori, ci sono i referenti di De Luca e Mastella - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd, che riceve le deleghe ai ... huffingtonpost.it

Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: dieci assessori e deleghe definite - Napoli, 31 Dicembre – Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nomina della nuova Giunta regionale. ilmonito.it

Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto #Fico in #Campania, l’elenco con le deleghe x.com

Campania, Roberto Fico vicino alla nomina della giunta. Mario Casillo vicepresidente con delega ai trasporti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.