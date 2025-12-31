Campania Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale | chi sono i 10 assessori

Da lapresse.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, formata da 10 assessori. Questa nomina rappresenta un passo importante per la gestione amministrativa della regione, con l’obiettivo di affrontare le priorità locali e promuovere lo sviluppo territoriale. Di seguito, vengono presentati i profili dei membri che compongono la nuova squadra di governo regionale.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Di seguito i nomi e le rispettive deleghe: Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale Angelica Saggese: Lavoro, Formazione Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali Maria Carmela Serluca: Agricoltura Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

campania roberto fico nomina la nuova giunta regionale chi sono i 10 assessori

© Lapresse.it - Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori

Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe

Leggi anche: Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale. Ma non c'è un casertano tra gli assessori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Regione Campania, Fico nomina portavoce e responsabile Informazione Multimediale; Campania, Fico chiude la giunta: nomi e strategie decisive; Regione Campania, la prima giunta Fico entro Capodanno. Rebus Bonavitacola; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola».

campania roberto fico nominaRoberto Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dieci nuovi assessori, tra cui quattro donne assessori: ecco chi sono - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. msn.com

campania roberto fico nominaRoberto Fico nomina la Giunta in Campania. Dieci assessori, ci sono i referenti di De Luca e Mastella - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd, che riceve le deleghe ai ... huffingtonpost.it

campania roberto fico nominaRegione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: dieci assessori e deleghe definite - Napoli, 31 Dicembre – Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nomina della nuova Giunta regionale. ilmonito.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.