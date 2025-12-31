Campania Roberto Fico nomina la Giunta

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente nominato la nuova Giunta regionale. La squadra è composta da 10 assessori, tra cui quattro donne, e si propone di affrontare le sfide del territorio con un nuovo assetto amministrativo. La nomina segna un passo importante nella gestione politica e amministrativa della regione, con un’attenzione particolare alle rappresentanze di genere e alle priorità di sviluppo locale.

