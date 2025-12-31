Campania Roberto Fico nomina la Giunta

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente nominato la nuova Giunta regionale. La squadra è composta da 10 assessori, tra cui quattro donne, e si propone di affrontare le sfide del territorio con un nuovo assetto amministrativo. La nomina segna un passo importante nella gestione politica e amministrativa della regione, con un’attenzione particolare alle rappresentanze di genere e alle priorità di sviluppo locale.

18.40 Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta.Si tratta di 10 assessori,tra cui 4 donne.Vicepresidente è Mario Casillo,Pd La squadra rispecchia gli accordi del campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e include uomini legati all'ex presidente De Luca "Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta- scrive in una nota Fico- siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini mettendo in campo esperienza,competenze,cura e attenzione per il territorio e i bisognosi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

