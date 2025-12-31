Campania Fico vara la nuova Giunta | i nomi dei dieci assessori

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova Giunta regionale, nominando i dieci assessori che la compongono. Questa comunicazione segna un passo importante nella definizione dell’amministrazione locale, con l’obiettivo di avviare un percorso di lavoro condiviso e puntuale per il territorio campano. La presentazione dei nomi e delle competenze rappresenta un momento chiave nel percorso di rinnovamento e stabilità della regione.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta regionale. L'esecutivo è formato da dieci assessori, ai quali sono state assegnate le deleghe per l'amministrazione del territorio. Il presidente ha deciso di mantenere sotto il proprio.

Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: dieci assessori e deleghe definite - Napoli, 31 Dicembre – Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nomina della nuova Giunta regionale. ilmonito.it

Fico nomina la nuova Giunta regionale, 10 assessori - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. ansa.it

Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto #Fico in #Campania, l’elenco con le deleghe x.com

#Campania- Fico vicino alla nomina della Giunta, Morniroli sarà terzo assessore per il PD #Politica #ConsiglioRegionale #Fico #Morniroli #Assessore #Giunta #NanoTV - facebook.com facebook

