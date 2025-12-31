campania fico nomina la giunta regionale

Il 31 dicembre, a conclusione di un percorso di negoziazioni con le forze di maggioranza, Roberto Fico ha annunciato la composizione ufficiale della nuova giunta regionale della Campania. La formazione, frutto di confronti e accordi, segna l’avvio di un nuovo mandato amministrativo per la regione. La nomina rappresenta un momento importante nel quadro politico locale, con ripercussioni sulle future attività istituzionali.

La nuova giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico è stata ufficializzata nel primo pomeriggio del 31 dicembre, al termine di una fase di confronti con le forze della maggioranza che ha richiesto più passaggi rispetto alle previsioni iniziali. Alla vicepresidenza, secondo le attese, è stato nominato l’esponente del Pd Mario Casillo, che seguirà le deleghe a Trasporti, Mobilità e Mare. Confermata anche la presenza di Fulvio Bonavitacola, per un decennio vice del presidente uscente Vincenzo De Luca e volto della lista “ A Testa Alta ”. La squadra comprende quattro donne e vede lo stesso Fico mantenere per sé competenze centrali come Sanità, Bilancio e gestione dei fondi nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

