Per l’Epifania, a Terre del Reno, l’Amministrazione comunale e le associazioni locali organizzano una serie di attività, tra cui camminate e giochi con la caccia al tesoro, dedicate a bambini e famiglie. Queste iniziative mirano a promuovere il senso di comunità, valorizzare le tradizioni e offrire momenti di aggregazione in un’atmosfera semplice e rispettosa.

Anche per l’Epifania a Terre del Reno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone un programma di iniziative diffuse pensato per bambini e famiglie, unendo tradizione e spirito di comunità. L’edizione 2026 avrà una particolarità in più: dopo il maltempo che il 24 dicembre ha impedito lo svolgimento dell’iniziativa "l’invasione dei Babbi Natale" a cura di Pro Loco San Carlo, la Befana – "che è tanto buona" – ha invitato Babbo Natale e i suoi elfi a partecipare alle feste dell’Epifania, rendendo il percorso ancora più speciale e creando un filo conduttore unico tra i diversi appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camminata e giochi con la caccia al tesoro per i bimbi del paese

