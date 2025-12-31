Cambiano le regole per la Ztl Zaffagnini FdI | Il divieto di accesso alle auto ibride è illegittimo

La Giunta comunale ha introdotto un nuovo divieto di accesso alle auto ibride nella Zona a Traffico Limitato (Ztl), in concomitanza con il piano parcheggi. Zaffagnini (FdI) ha dichiarato che questa misura è illegittima. La modifica delle regole per la Ztl solleva questioni di conformità normativa e impatti sulla mobilità cittadina.

A Bisceglie cambiano le regole per la «ztl»: nella città vecchia transito più «controllato» - Regole più chiare e modalità semplificate per l’accesso dei veicoli a motore nella zona a traffico limitato del centro storico. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ztl, come funzionano le Zone a traffico limitato: la guida - Sono delle aree nelle quali la circolazione delle auto è limitata nel tempo, interdetta, o riservata solo ad alcuni veicoli. tg24.sky.it

Dal 2026 cambiano le regole sui buoni pasto: nuove soglie di esenzione fiscale, differenze tra cartacei e digitali e impatti su aziende e lavoratori. - facebook.com facebook

Buoni pasto 2026: tutte le nuove regole su esenzione fiscale e utilizzo • Dal 2026 cambiano le regole sui buoni pasto: nuove soglie di esenzione fiscale, differenze tra cartacei e digitali e impatti su aziende e lavoratori. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.