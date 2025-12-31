Cambia l’allenatore cambia il Milan | Allegri fa la differenza

L'andamento del Milan si confronta con le diverse gestioni dell'allenatore, evidenziando come il cambio alla guida tecnica possa influenzare i risultati della squadra. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza il confronto tra il Milan sotto i portoghesi Fonseca e Conceição e quello guidato da Allegri, con dati e statistiche che mettono in luce le differenze di rendimento.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' dedica un pezzo al confronto tra il Milan del duo portoghese Fonseca-Conceicao e quello di Massimiliano Allegri: i numeri parlano chiaro.

Il Milan non cambia idea. La Gazzetta: "Nessun rimpianto per la cessione di Theo" - Nella mattinata di ieri La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista fatta a Theo Hernandez, nel corso della quale il francese si è tolto più di qualche sassolino ... milannews.it

Rabiot: "Il Milan rispetto all'anno scorso è cambiato grazie ad Allegri. Scudetto difficile, ma non impossibile. Maignan difficile da sostituire" - Il centrocampista francese parla da leader: "Con le piccole sbagliamo a livello mentale l'approccio". eurosport.it

MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST LAZIO MILAN:DOBBIAMO DIFENDERE MEGLIO ABBIAMO PERSO...

