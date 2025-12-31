Calice guarda alle nuove sfide | Contributi per opere essenziali

Il Comune di Calice al Cornoviglio ha approvato il bilancio di previsione, segnando un passo importante per le future iniziative. La sindaca Federica Pecunia ha condiviso i risultati raggiunti e le priorità per il prossimo periodo, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare le opere pubbliche e sostenere progetti essenziali. Un momento di riflessione e di pianificazione per lo sviluppo della comunità locale.

E’ stato votato il bilancio di previsione del Comune di Calice al Cornoviglio e per l’occasione la sindaca Federica Pecunia (nella foto) ha voluto anche tirare le somme delle cose fatte. L’ultimo regalo è stata l’aggiudicazione del bando di Protezione Civile Regionale per il rinsaldamento sismico della sede Coc nell’edificio comunale di Piano di Madriganano. "Opera fondamentale – spiega Pecunia – per il recupero di una struttura comunale che torni ad essere operativa nei momenti di allertamento. In questo senso ci siamo mossi anche per affidare l’incarico a una squadra di professionisti per l’aggiornamento del piano di Protezione Civile, che con la collaborazione dell’ Associazione di Protezione Civile Alpicella costituirà, una volta ripristinata la sede, di poter avere la certezza nelle fasi di allertamento di una consistente e organizzata presenza sul territorio a tutela di tutti i nostri concittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calice guarda alle nuove sfide: "Contributi per opere essenziali" Leggi anche: Vigor, Federiconi guarda al futuro: "Zero rimpianti, pronti a nuove sfide" Leggi anche: Manageritalia Campania festeggia gli 80 anni e guarda alle sfide del 2026: iscritti a quota 700 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calice guarda alle nuove sfide: Contributi per opere essenziali. Calice guarda alle nuove sfide: "Contributi per opere essenziali" - E’ stato votato il bilancio di previsione del Comune di Calice al Cornoviglio e per l’occasione la sindaca Federica Pecunia (nella foto) ha voluto anche tirare le somme delle cose fatte. lanazione.it

Il vino lombardo brinda alle feste e guarda al 2026 tra qualità, territorio e nuove sfide - Un invito a brindare alle imminenti feste con il vino lombardo e un brindisi a un 2026 che si preannuncia impegnativo ma anche ricco di sfide per le oltre 3. primalavaltellina.it

Oltre il calice. A Napoli si ragiona del futuro del vino fra consumatori genZ, produttori, esperti e chef - Come, il movimento dedicato al mondo del vino, nato nel 2021 da un’idea di Alessandra Montana ... huffingtonpost.it

Il pairing, da FERIA, è un viaggio parallelo: il piatto guarda al mondo, il calice lo accompagna con passo sicuro. È un equilibrio senza rigidezze, istintivo e preciso: un modo di far convivere mondi diversi nello stesso momento. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.