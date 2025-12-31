Calendario United Cup 2026 | orari giornalieri tv programma streaming
Il Calendario United Cup 2026 si presenta con orari giornalieri, dettagli su tv e streaming, e il programma completo dell’evento. La quarta edizione della competizione si svolgerà in Australia dal 2 all’11 gennaio 2026, con la partecipazione anche dell’Italia. Questa guida offre tutte le informazioni utili per seguire le partite e conoscere le date ufficiali della manifestazione.
Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, la competizione a squadre miste in programma dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Le sedi saranno due, Sydney e Perth. Al via 18 nazioni: tra queste gli Stati Uniti, forti della presenza di Taylor Fritz e Coco Gauff, puntano alla terza affermazione dopo i successi del 2023 e del 2025. L’Italia si presenterà in Australia con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori nel settore maschile, mentre tra le donne vestiranno l’azzurro Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani. I principali punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini, già protagonisti nell’edizione 2025, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale contro la Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
