Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2026 | date orari tv streaming

Il calendario delle semifinali della Coppa Italia di volley femminile 2026 comprende le sfide tra Conegliano e Novara, e tra Scandicci e Chieri. Di seguito le date, gli orari e le modalità di visione, sia in diretta televisiva sia in streaming. Questa fase rappresenta un momento importante della competizione, offrendo occasioni di spettacolo e di confronto tra le migliori squadre del torneo.

Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al termine di una serratissima serata riservata ai quarti di finale, si è delineato il quadro della Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio Torino. Le vincitrici dei due scontri diretti si fronteggeranno il giorno successivo nel match che metterà in palio l'ambito trofeo: si preannuncia grande battaglia nel capoluogo piemontese, con una competizione aperta a ogni risultato come non capitava da diverso tempo. Conegliano si presenterà all'appuntamento per difendere il trofeo, ma le Pantere sono reduci da due finali perse tra Supercoppa Italiana e Mondiale per Club: riusciranno a mettere le mani sul titolo oppure incapperanno in una nuova delusione? Le Campionesse d'Europa dovranno fare i conti con una Novara particolarmente agguerrita dopo aver sconfitto Milano, da seguire con grande interesse il duello tra gli opposti Isabelle Haak e Tatiana Tolok.

