Calendario Mondiali ginnastica artistica 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario dei Mondiali di ginnastica artistica 2026 si svolgerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre. In questa occasione si svolgeranno le principali competizioni internazionali, con programmi, orari e modalità di visione in TV e streaming. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire gli eventi e rimanere aggiornato sullo svolgimento della manifestazione.

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. La rassegna iridata rappresenta l'appuntamento più importante della stagione per la Polvere di Magnesio e si entra davvero nel vivo del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia una kermesse altamente spettacolare e avvincente con ben nove giorni di gare assolutamente da non perdere. L'evento tornerà a essere nel suo formato completo dopo l'edizione di Anversa riservata agli individualisti. La gara a squadre tornerà a essere grande protagonista e assegnerà anche i primi pass per i Giochi, come era successo lungo il cammino verso Pariogi 2024.

