Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: la Pool A sarà protagonista a Istanbul (Turchia), la Pool B andrà in scena a Brno (Cechia), la Pool C animerà Baku (Azerbaijan) e la Pool D regalerà spettacolo a Göteborg (Svezia). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Turchia e Cechia, mentre le semifinali e gli atti conclusivi si svolgeranno in terra anatolica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei volley femminile 2026: programma, orari, tv, streaming

