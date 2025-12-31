Il calendario degli Europei di nuoto 2026 presenta il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming. Con l’approssimarsi del nuovo anno, è importante conoscere le date e le piattaforme per seguire gli eventi. Questa guida fornisce tutte le informazioni essenziali per restare aggiornati su una delle principali competizioni europee nel settore natatorio.

Il 2025 si avvicina alla conclusione e si presenta come un’opportunità per riflettere su quanto accadrà nell’anno a venire. Nel contesto delle discipline acquatiche, il fulcro del 2026 sarà rappresentato dagli Europei di nuoto, che si svolgeranno a Parigi. La 38ª edizione di questa rassegna continentale avrà luogo nella capitale francese, esattamente un secolo dopo l’evento inaugurale, tenutosi nel 1926 a Budapest (Ungheria). Presso l’Olympic Aquatic Centre, il fascino non mancherà, in una struttura che evoca inevitabilmente i momenti salienti dei Giochi Olimpici Estivi del 2024. Questa manifestazione avrà inizio il 31 luglio, con le competizioni di nuoto artistico e tuffi che daranno il via alle attività. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei nuoto vasca corta 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming; European Aquatics lancia il primo corso europeo di Livello 1 per allenatori di nuoto; Presentato il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: tutti gli eventi; Nuoto, i possibili volti nuovi dell’Italia per il 2026.

Calendario Europei nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming - Il 2025 si avvicina alla conclusione e si presenta come un'opportunità per riflettere su quanto accadrà nell'anno a venire. oasport.it